Rimborso in caso di pioggia, arriva l'assicurazione meteo di Spiagge.it

16:35

La novità arriva dalla startup Spiagge.it ed è la prima assicurazione parametrica nel settore del turismo balneare. La nuova assicurazione meteo, basata sulla tecnologia blockchain, verrà realizzata in collaborazione con Revo, un operatore assicurativo nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici.

Per lo sviluppo di questo progetto, Spiagge.it si è avvalsa inoltre della consulenza di GBSapri, società italiana specializzata nel brokeraggio assicurativo e risk management nel settore turistico.



Ombrellone rimborsato in caso di pioggia

Disponibile inizialmente in fase di test a giugno in alcune località italiane selezionate, l’assicurazione sarà poi essere estesa a tutti gli stabilimenti balneari presenti su Spiagge.it e potrà essere acquistata dagli utenti al momento della prenotazione, garantendo il rimborso del costo dell’ombrellone in caso di pioggia nei giorni di vacanza.



Il prezzo dell’assicurazione sarà dinamico e dipenderà dal meteo previsto e dalla località; il rimborso verrà comunicato agli utenti via sms e sarà effettuato in automatico tramite tecnologia blockchain entro pochi giorni dalla ricezione del messaggio.



Obiettivo advance booking

“Nella maggior parte dei casi – spiega Gabriele Greco, ceo di Spiagge.it - il cliente tende a effettuare la prenotazione per l’ombrellone il giorno prima. Con questo esperimento puntiamo invece ad allargare la booking window e a incentivare l’utente a prenotare con un certo anticipo; questo potrebbe portare nuovi vantaggi ai gestori degli stabilimenti balneari che decideranno di aderire all’iniziativa e che non dovranno occuparsi di gestire i rimborsi causati dal maltempo, perché gestiti dall’assicurazione”.



Spiagge.it consente agli stabilimenti di iscriversi gratuitamente per il booking online pensato per organizzare al meglio il proprio stabilimento e tenere sotto controllo le prenotazioni di ombrelloni e lettini. Inoltre, la piattaforma permette agli stabilimenti che acquistano il gestionale di tenere sotto controllo la mappa della spiaggia, i pagamenti e i servizi richiesti, come il noleggio degli asciugamani, le cassette di sicurezza e il servizio food, con la possibilità di delivery sotto l’ombrellone e prenotazione del posto al ristorante dello stabilimento. Prevede inoltre un’assistenza attiva 7 giorni su 7 ed è compatibile con le stampanti fiscali per permettere l’emissione di scontrini o pre-conti.