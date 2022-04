10:54

Azzurro, con il tricolore e la stella: Enit presenta il nuovo logo, parte della strategia di restyling della propria brand identity. La grafica abbraccia la storia dell'agenzia, che a breve spegnerà 103 candeline.

“L'Enit è nato tra le due guerre, quando l’Italia aveva già capito l'importanza del turismo” racconta il Presidente Giorgio Palmucci (nella foto). “Adesso guardiamo avanti, per dar vita a questo logo abbiamo lavorato con l'equipe di Enit con la consulenza di Paolo Iabichino”.



Un primo, importante step di un percorso al centro del quale sarà la competitività del comparto turistico il pilastro su cui costruire l'impegno dei prossimi anni.



“Siamo partiti da un'analisi dei primi loghi, dal 1919 in poi e abbiamo recuperato alcuni simboli come quello della stella della Repubblica” aggiunge Roberta Garibaldi, a.d. di Enit.



L'operazione per il rinnovamento della brand identity è coordinata da Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione di Enit, la quale crede nell'importanza di recuperare il passato per scrivere il futuro.

“Questo logo rimanda al boom economico, alla dolce vita - sottolinea -. Il turismo, dopo il Covid, riparte dall'anno zero quindi - conclude - è nostro dovere ripensare i paradigmi di questo settore”.



Gaia Guarino