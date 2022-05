Domeniche al museo, si torna ai numeri pre-pandemia

13:58

La ripartenza, da aprile, delle domeniche gratuite nei musei ha spinto gli italiani a ritornare nei luoghi dell’arte italiani. E così il 1 maggio, per la prima volta dalla pandemia, in molti musei ha fatto segnare il ritorno ai flussi di visitatori del 2019.

"Si torna a riscoprire la bellezza"

La conferma arriva dal ministro della Cultura Dario Franceschini: “I dati di affluenza dei visitatori dell’edizione speciale di domenica primo maggio - spiega - sono significativi perché, per la prima volta, in molti musei si torna a numeri pre-Covid. È la conferma della voglia degli italiani di tornare a riscoprire la bellezza e a vivere il proprio patrimonio culturale, anche quello meno conosciuto”.



Tra i luoghi della cultura nel nostro territorio nella sola giornata di ieri gli Uffizi hanno visto 23.594 visitatori; al secondo posto Pompei con 21.995 ingressi, seguita molto da distante dal Palazzo Reale di Napoli con 6.610. In base ai dati del Ministero della Cultura al quarto posto si piazza il Parco Archeologico di Paestum e Velia con 5.963 visitatori in un giorno, seguito dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, a quota 5.514. Nella top ten arrivano anche i Musei Reali di Torino con 4.051 ingressi.