Giro d’Italia, il turismo indossa la Maglia Rosa

L’Italia turistica sarà anche quest’anno sulla Maglia Rosa della premiazione del Giro d’Italia. La valorizzazione della Penisola attraverso la promozione del turismo slow è uno dei cardini delle azioni di Enit e Ministero del Turismo, che, in sinergia con Rcs Media Group, promuove la quarta edizione dell’iniziativa che segue la competizione ciclistica.

Un Giro d’Italia all’insegna della tecnologia, dell’ecologia, della mobilità sostenibile, che attraverso il Giro-E diventerà anche un’esperienza per ciclisti non professionisti, che coinvolgerà esponenti del mondo del turismo, dell’imprenditoria, istituzioni e investitori, con l’obiettivo di trasformare un giro in bici in energia e progetti concreti. Il Giro-E 2022 scatterà dalla Sicilia, tappa numero quattro del Giro d’Italia, e da quel momento ne ricalcherà il percorso... (continua a leggere su HotelMag)