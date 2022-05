Una moneta virtuale per salvare le destinazioni italiane: il progetto contro l’overtourism

21:00

Disincentivare il turismo di massa e spingere alla scoperta delle mete italiane meno battute. Nasce con questo obiettivo il progetto della Cooperativa Tages, con sedie a San Giuliano Terme in provincia di Pisa, che con questa idea ha ottenuto la candidatura all’edizione 2022 del premio alla creatività Primavera d’Impresa.

Il progetto ruota intorno a una moneta virtuale con cui ‘ricompensare’ chi visita luoghi meno conosciuti: una app creata ad hoc individuerà le location con le relative ricompense. Le ‘monete’ potranno poi essere spese in alcuni servizi locali convenzionati.



Dunque il piano prevede un doppio obiettivo: da un lato disincentivare il turismo di massa e dall’altro aiutare le attività commerciali.



Il progetto prevede in un primo momento di attivare il servizio in alcune zone della Toscana, ma il piano è di ampliare a tutta Italia.