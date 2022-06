Oscar del Cicloturismo: Palmucci premia le  ‘green road’ della Penisola

15:31

Gli Oscar del Cicloturismo 2022 hanno premiato le ‘green road’ delle regioni italiane che promuovono le due ruote con servizi per il turismo lento.

Sul podio, nell’ordine, Emilia Romagna, Regione Marche e Regione Lombardia, premiata dal presidente dell’Enit Giorgio Palmucci (nella foto a sinistra).

La giuria ha premiato anche la Provincia Autonoma di Trento, mentre la menzione speciale di Legambiente è stata assegnata alla Regione Puglia per la ciclovia dell’Ofanto.



L’evento ha visto svolgersi anche il Basilicata Bike Forum, dedicato agli operatori turistici locali, con la partecipazione di Giorgio Palmucci e del presidente di Federturismo Marina Lalli.

Presentati anche i dati sul cicloturismo contenuti dal Market Watch Ecosistema della Bicicletta di Banca Ifis, che registra 8 milioni di italiani interessati al cicloturismo, il 16% della popolazione maggiorenne.



Tra i dati più significativi per il turismo organizzato emergono 4mila 550 alberghi che offrono servizi dedicati alle due ruote e circa 4mila 940 tour operator e le agenzie che hanno un’offerta dedicata al cicloturismo, circa il 38% del totale.

L'e-bike è prevista nel 46% dei pacchetti turistici dedicati, mentre nei pacchetti di vacanza generici i giorni in media dedicati al cicloturismo sono 3,2, corrispondenti a una spesa giornaliera media di 115 euro.