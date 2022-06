09:58

Cinquecento euro in più ai percettori del reddito di cittadinanza che decidano di impiegarsi in lavori stagionali. L’idea arriva dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che interviene alla diretta web del venerdì lanciando questa proposta per cercare di risolvere il nodo della carenza di manodopera in molti settori, tra cui quello turistico.

"Non credo che la carenza di personale dipenda solo dal reddito di cittadinanza - ha specificato -, ma sicuramente un effetto lo ha provocato. Io propongo di lasciare il reddito a chi lo prende, dando in più 500 euro al mese a chi fa anche il lavoratore stagionale, ma va tolto a chi rifiuta due offerte. Bisogna essere rigorosi".



E continua dicendo no al parassitismo, sì all’aiuto. "L'anno scorso - ho proseguito, così come segnalato da fanpage.it - il Governo non recepì la nostra proposta, oggi si riapre la discussione e mi auguro che prendano questa ipotesi della Campania e la traducano in legge ".