Decontribuzione per gli stagionali, la soddisfazione di Garavaglia

12:14

“Una misura fortemente voluta dal Ministero, e la cui applicazione arriva a ridosso della stagione estiva”. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) esprime così tutto il suo apprezzamento per il varo della circolare Inps che esenta, così come previsto dal decreto sostegni, gli operatori del turismo e quelli termali dal versamento dei contributi per i lavoratori stagionali.

“In questo modo - aggiunge Garavaglia - sarà possibile alleggerire il costo del lavoro a carico degli imprenditori”: Una misura importante soprattutto in un periodo complicato come questo per la difficoltà nel reperimento di lavoratori stagionali.