Osservatorio Confturismo: “Ventotto milioni di italiani in viaggio quest’estate”

Ventotto milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze estive. A dirlo è l’Osservatorio Confturismo Confcommercio, che, prendendo in esame il periodo giugno-settembre, prevede 62,8 milioni di partenze, tra short break e soggiorni lunghi.

Numeri, sottolinea l’indagine, in linea, se non addirittura superiori all’estate 2019.



La spesa media

Sul fronte della spesa, i vacanzieri spenderanno a testa quasi 300 euro per un week end, 540 euro per una vacanza tra 3 e 6 giorni e 1.250 per la vacanza principale, di 7 giorni o più, riversando complessivamente nell’economia nazionale circa 47 miliardi di euro.



E proprio il budget quest'anno risulta essere il primo elemento con cui gli intervistati fanno i conti. Sarà infatti il fattore centrale per la scelta del viaggio, seguito dalla destinazione (per il 19,3% del campione), dalla ricchezza delle attrattive del luogo e dalla qualità del paesaggio (rispettivamente al 13,5% e al 12,1%).



Un italiano su due ha già deciso e fissato tutto.



Le destinazioni

Sul fronte delle destinazioni l'80% resterà in Italia, mentre il 20% si recherà all’estero. Sul primo versante, grande successo della Puglia, in vetta alla classifica delle preferenze, seguita da Sicilia e Toscana, ma sono ottime le performance anche di Emilia Romagna, Sardegna e Calabria.



All’estero si prediligono Grecia e, a seguire con un po’ di distacco, Spagna, Francia e Croazia.



Il mare è la top destination nel 57% dei casi, seguito a distanza da montagna e città d’arte, tra il 13% e l’11% delle preferenze.