‘Pronto Estate’: il meglio della Calabria nella nuova edizione della guida

19:30

Si chiama ‘Pronto Estate’ Costa degli Dei (nella foto, l'immagine di copertina) ed è la quindicesima edizione della guida turistica edita da Pubblicom e Meligrana Editore che ha l’obiettivo di presentare il meglio della Calabria.

Quest’anno si segnala un’importante novità: la quinta lingua, dopo l’italiano, l’inglese, il tedesco e il francese non sarà più il russo ma lo spagnolo. Un cambio che punta a fare da volano turistico per il mercato iberico e non solo.



Altra novità importante dell’edizione 2022 è il focus ‘Tropea Bandiera Blu 2022’, con tutte le spiagge della perla del Tirreno che si è aggiudicata il titolo per il terzo anno di fila.

‘Pronto Estate Costa degli Dei’ mantiene le 120 pagine, la distribuzione gratuita tra i numerosi partner e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe aggiornate e presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 migliori cose che il turista fare assolutamente. La guida consiglia inoltre i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini.



Da qualche anno Pronto Estate è anche un portale web, che richiama il nome della guida cartacea ed è realizzato con una struttura che lo rende mobile e responsive. Il portale web, raggiungibile all’indirizzo www.prontoestate.it, può essere considerato un’evoluzione della guida turistica cartacea.