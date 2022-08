Turismo montano: online la piattaforma del MiTur per l’invio dei progetti di rilancio

15:55

Il Ministero del Turismo ha attivato la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento per i progetti di rilancio del turismo montano italiano.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per le ore 13:00 del 30 settembre 2022.



Le domande possono essere presentate da soggetti privati (profit o non profit) in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell’offerta turistica integrata delle aree montane, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore.



Le risorse

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 26 milioni 700mila euro.



I progetti saranno finanziati – nella forma del contributo a fondo perduto - per un importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di Iva) pari a 2 milioni di euro ciascuno.



La piattaforma è accessibile a questo link