San Marino Outlet Experience archivia con successo la partnership con 'Deejay on Stage'

17:40

Il palco di Piazzale Roma a Riccione, ha ospitato l’ultima serata di 'Deejay on Stage' l’evento organizzato da San Marino Performance e Radio Deejay del quale San Marino Outlet Experience è stato partner.

Barbara De Magistris, della direzione di San Marino Outlet Experience, ha confermato: “La partnership con San Marino Performance e Radio Deejay è per noi particolarmente prestigiosa, ci abbiamo creduto lo scorso anno, in tempi difficili, e siamo lieti di averla riconfermata quest’anno che i numeri dell’evento di Riccione sono letteralmente esplosi. Il mondo dei giovani talenti, della musica e della radio rappresentano per noi un target nel quale investire”.



Il successo della manifestazione trova conferma anche nell’attività di engagement di San Marino Outlet Experience presente quotidianamente con una sua postazione in Piazzale Roma e sul palco dello show. La partnership di San Marino Outlet Experience con Deejay On Stage ha portato anche all’organizzazione di eventi collaterali con i protagonisti e in particolare con i conduttori radiofonici e televisivi Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli e di numerose iniziative promozionali.



Migliaia le persone transitate dallo spazio di San Marino Outlet Experience in Piazzale Roma e che hanno partecipato al concorso che metteva in palio un voucher da 500 euro e numerosi altri premi. L’iniziativa è stata condivisa con molti dei marchi presenti all’interno di San Marino Outlet Experience.