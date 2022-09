Leolandia, al via il 23 settembre HalLEOween

12:27

Si apre il 23 settembre HalLEOween, la festa delle streghe di Leolandia. Il parco a tema dedicato ai più piccoli si appresta a trasformarsi in un mondo magico, popolato da vampiri, streghette e mostriciattoli.

Tanti gli appuntamenti in programma, a cominciare da due eventi speciali: domenica 25 settembre saranno ospiti del parco i DinsiemE, che prenderanno parte ai festeggiamenti di apertura di HalLEOween incontrando i loro fan e presentando le loro hit, inframezzate da sketch inediti ispirati alle loro vicende social.



Lunedì 31 ottobre, invece, il parco resterà aperto fino alle 21:30 per la caccia ai fantasmi, che si chiuderà con i fuochi di artificio.



Per tutto il periodo di HalLEOween Leolandia ospiterà spettacoli ed animazioni itineranti.Tra gli appuntamenti ‘Leo e il Ballo degli Spaventapasseri’, l’‘Accademia dei Vampiri’ e il musical ‘I Fiori della Magia’.



La tematizzazione di HalLEOween coinvolgerà tutte le aree e le giostre del parco: si potrà provare, ad esempio, un giro su Wild Avvoltoi. HalLEOween Town sarà invece infestata di dispettosi fantasmini, spiritelli e buffi ragni. Ci saranno poi il Festival delle Scope Magiche e la Parata di HalLEOween.



Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a data fissa o a data libera durante il periodo di HalLEOween, avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare entro l’8 gennaio 2023.