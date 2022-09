Le nuove proposte Azimut tour operator e Dmc: escorted tour e target alto

11:43

Nuovi Escorted tour e Sightseeing tour per i turisti internazionali che visitano San Marino e l’Italia. È questa la proposta di Azimut tour operator e Dmc che amplia i suoi mercati di riferimento in numerose zone d’Europa e conferma la sua partecipazione a TTG Travel Experience.

L’operatore incoming, infatti, propone il suo nuovo catalogo multimediale, con validità biennale, in 10 lingue, per permettere a più mercati di accedere alla sua proposta: ecco quindi che accanto al francese e all’inglese, il catalogo Azimut viene tradotto anche in ungherese, polacco, bulgaro, rumeno, finlandese, danese, norvegese e svedese.



“Gli escorted tour sono regolari, con partenze garantite, e propongono le eccellenze d’Italia e di San Marino – spiega Luca Ruco (nella foto) ceo dell’operatore -. Gli altri tour saranno in vendita al cliente finale giunto a destinazione, e prevedono visite in località meno conosciute e inesplorate, con la possibilità di vivere esperienze vere”.



Azimut segnala, nel corso di quest’anno, la crescita del target luxury, che l’operatore serve attraverso il suo brand upper level, AZ Travel Luxury Club. “A questa nicchia vengono dedicate partenze progettate sulle esigenze di questa tipologia di viaggiatori con ampie disponibilità economiche e con un ventaglio di servizi complementari aggiuntivi” conclude Ruco.