Turismo montano: ultimi giorni per accedere ai contributi a fondo perduto

15:09

Scade il prossimo 30 settembre il termine per la presentazione dei progetti di rilancio del turismo montano per i quali sono previsti contributi a fondo perduto.

Le candidature, come aveva ricordato fiscoetasse.com possono essere presentate da soggetti privati e devono essere volti alla realizzazione di progetti per la promozione integrata delle aree montane. Inoltre devono avere l'obiettivo di migliorare la specializzazione del comparto e incoraggiare gli investimenti.



In totale, i fondi messi a disposizione ammontano a 26,7 milioni di euro. Ogni progetto potrà essere finanziato al massimo con 2 milioni di euro, fino a una percentuale del 100%.



I progetti vanno presentati entro le 13 del 30 settembre utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero del Turismo a questo link.