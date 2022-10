Stati generali del Turismo della Sardegna: le strategie per crescere

12:39

“Crediamo che il metodo del coinvolgimento degli operatori e di tutti i segmenti dell’economia che si occupano di turismo sia il modo migliore per gestire il positivo risultato di quest’anno e programmare la prossima stagione turistica”. Lo ha affermato, in occasione degli ‘Stati generali del Turismo della Sardegna’, il presidente della Regione, Christian Solinas.

L’Isola punta a sviluppare potenzialità ancora inespresse, che vanno oltre il turismo balneare e che fanno leva su cultura e tradizioni per proporre esperienze conoscitive del territorio.



“I dati della stagione turistica in corso sono ampiamente positivi – ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Tra scali portuali e aeroportuali, in nove mesi, dall’inizio dell’anno, sono stati superati i 6 milioni di arrivi (in tutto il 2019 furono complessivamente 6,5 milioni). Ora possiamo ragionare in maniera concreta sul futuro e sullo sviluppo della... (continua a leggere su HotelMag)