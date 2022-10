VisitRimini a TTG Travel Experience nel segno degli eventi della città

14:29

Rimini nel segno degli eventi per rendere la destinazione attraente tutto l’anno. Sarà questo il leit motiv della partecipazione di VisitRimini a TTG Travel Experience dal 12 al 14 ottobre prossimi.

“Quest’anno la città si presenta ponendo l’accento su tutto quello che si può fare in questi 365 giorni – si legge in una nota dell’associazione -, ovvero presentando gli eventi e le esperienze che fanno di Rimini una destinazione tutto l’anno, con particolare attenzione allo scenario culturale, oggetto di una specifica campagna”.



Nel corso della manifestazione verranno quindi fornite alcune anticipazioni sulle manifestazioni che si snoderanno nel corso dell’anno, come la Sagra Malatestiana, la Strada dei vini e dei sapori, la Camminata metabolica o il Circo Fellini Show, solo per citarne alcuni.



“Completano la proposta dello stand – conclude VisitRimini - 4 video che rappresentano le atmosfere delle 4 stagioni da vivere a Rimini e, quasi in contrapposizione, anche un video che raccoglie tutta la dinamicità di una terra di infiniti eventi”.