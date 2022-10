17:01

È nato a maggio scorso ma ha presentato la sua attività nel corso di TTG Travel Experience To Italy Group, piattaforma nata da un’intuizione di ItalyXp, Towns of Italy e Arno Travel (propria divisione luxury).

L'obiettivo è quello di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. Il progetto ha ricevuto un investimento iniziale fino a 5,5 milioni di euro da Cdp Venture Capital e Smp Holding, finalizzati soprattutto allo sviluppo nel Sud Italia e nel travel tech.



“Il progetto è nato in piena pandemia – dice Saverio Castilletti, presidente del Gruppo - e nasce dalla considerazione che manca un grande player nazionale di turismo esperienziale”.



Questo segmento, secondo quanto ha illustrato Luca Perfetto, ceo del gruppo “vale il 20-25 per cento della spesa del travel, per un totale di 250 miliardi di dollari”. Il progetto prevede la creazione di una piattaforma complessiva che coinvolga i territori dal basso, con la collaborazione di piccoli operatori e specialisti delle diverse aree del Paese. A loro viene offerto un ‘cappello’ per la gestione amministrativa, burocratica e finanziaria, mentre il loro prodotto verrà inserito nella piattaforma per creare una proposta unica di esperienze tricolori.



La promessa di To Italy Group, spiega Urbano Brini, responsabile divisione lusso, è quella di creare esperienze dove “la qualità e la professionalità danno origine all’emozione”.