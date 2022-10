Turismo slow Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte: il link per il webinar

13:58

Si terrà domani, giovedì 27 ottobre, alle 14,30 il webinar di specializzazione per approfondire la conoscenza di alcune tra le aree del Piemonte più indicate per vacanze slow nella natura.

Pubblicità

I temi

Organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle ATL, il webinar della durata di 90 minuti si propone di promuovere i territori dell’Alto Piemonte.



Con l’occasione si affronteranno i più svariati temi, in grado di fornire utili strumenti di promozione del territorio: dal foliage ai treni d’epoca, alle esperienze culturali che vanno dai geroglifici ai pixel, fino alle vacanze sulla neve in spazi rigeneranti, fuori dai circuiti più affollati.



Come iscriversi

Si tratta di un vero e proprio percorso di specializzazione strutturato ad hoc per i professionisti del turismo che desiderano suggerire ai propri clienti destinazioni insolite e realmente capaci di prendersi cura del viaggiatore, dedicandogli il giusto tempo e la giusta attenzione. Al centro della formazione località meno note al turismo ma proprio per questo ancora da scoprire e in grado di regalare esperienze autentiche a contatto con il territorio.



La partecipazione è gratuita, ed è possibile iscriversi cliccando qui.



Allo stesso indirizzo si può liberamente scaricare la Guida per Consulenti di Viaggio per la stagione autunno-inverno 2022-2023.