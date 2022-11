Tennis e turismo, il binomio di Torino: tutti i numeri delle Nitto Atp Finals

10:17

Sono stati oltre 4mila, tra cittadini e turisti, i visitatori di Casa Tennis, l’allestimento aperto in occasione delle Nitto Atp Finals, disputate a Torino dal 13 al 20 novembre.

La competizione sportiva è stata l’occasione per accendere i riflettori anche sulle eccellenze enogastronomiche e turistico-culturali di Torino, esaltate a Casa Tennis con un ampio palinsesto di talk, degustazioni e visite guidate. I talk sono stati 42, di cui la metà sold out con 130 relatori tra artisti, sportivi, giornalisti e testimonial; le degustazioni guidate in caffetteria sono state 46 per un totale di 1.300 partecipanti, accompagnate sempre da una presentazione degli ingredienti utilizzati e dell’origine dei prodotti; sono state inoltre organizzate 16 visite guidate, tutte sold out con liste di attesa.



Oltre 300mila le visualizzazioni totalizzate dal video del freestyler giramondo del tennis Stefan Bojic, protagonista di un incontro a Palazzo Madama, girato nei luoghi simbolo della città e postato su IG.



L'identikit del turista

Gli oltre 1.000 questionari qualitativi somministrati dall’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia delineano un insieme di visitatori appartenenti a fasce d’età che vanno dai 26 ai 65 anni, con un livello d'istruzione medio-alto (laureato - diplomato 83%), i cui interessi sono principalmente focalizzati sullo sport (26%), le mostre (15%) e la musica (15%).



Il 45% di visitatori è venuto a Torino per la prima volta e il pubblico è decisamente vario, composto da famiglie (32%), coppie (27%), amici/colleghi (25%) giunti a Torino viaggiando in auto (36%), aereo (33%), e treno (26%). A livello di provenienza, emerge circa un 60% di visitatori italiani da Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna; un 40% è invece composto da stranieri, con una significativa rappresentanza dagli Stati Uniti, seguita da Regno Unito, Francia e Germania, senza dimenticare una forte presenza di turisti brasiliani che probabilmente sono a Torino per seguire la nazionale di calcio nella preparazione per i Mondiali e che hanno deciso di assistere ad alcuni match tennistici.