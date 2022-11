Luxury e business gli obiettivi di 'Lazio on the Road'

13:24

‘Lazio on the Road’ è il nuovo progetto di promozione turistica della Regione, per la valorizzazione, sui mercati nazionali e internazionali, delle location e strutture e dell’offerta turistica complessiva legate ai segmenti luxury, business e automotive.

Pubblicità

Rilanciare il Lazio e Roma, si legge su Hotelmag, stimolare la domanda di investimenti e flussi turistici leisure sul territorio regionale, a beneficio del comparto turistico e del suo indotto, sono i principali obiettivi del progetto.



“Abbiamo promosso un progetto capace di raccontare il potenziale del nostro territorio con attività di promozione ed experience emozionali – ha affermato Valentina Corrado (nella foto), assessore al Turismo ed Enti locali della Regione Lazio -. Attraverso una campagna di comunicazione online & offline sui media italiani ed esteri e articolato con fam trip, road show e iniziative legate alle fiere del turismo e della meeting industry, prosegue l’impegno per integrare maggiormente la filiera turistica con gli altri comparti economici e attrarre nuovi target di mercato”.