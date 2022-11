Pontedilegno-Tonale: stagione sciistica al via da venerdì

19:30

Venerdì 2 dicembre partirà la nuova stagione sciistica del comprensorio Pontedilegno-Tonale con sei impianti aperti al Passo Tonale, che da sabato diventeranno 11.



La ripartenza è particolarmente candida nel comprensorio, per chiunque ami lo sci alpino, misurabile con le decine di piste che presentano caratteristiche e difficoltà diverse tra loro. Tra queste, una delle più lunghe d’Europa: ben 11 chilometri (e un dislivello di 2mila metri) per far correre gli sci, dal Passo Presena a Ponte di Legno, con l’opportunità di godersi la ‘Paradiso’, pista nera con una pendenza massima del 45%. Inserita tra le migliori 10 d’Italia, vanta quasi 60 anni di storia.



Oltre allo sci tradizionale, nel comprensorio è possibile provare ogni tipo di disciplina grazie a servizi e percorsi dedicati: sci di fondo, scialpinismo, freeride, ciaspole, fat bike e pure lo sci notturno. Al Passo Tonale si trovano invece uno snowpark e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi.



“Ci approcciamo a questa nuova stagione invernale con fiducia, perché siamo convinti di poter garantire piste in condizioni ideali e all’altezza delle elevate aspettative degli sciatori, ma anche con responsabilità, perché nel 2023 Brescia, che è una delle province cui il comprensorio fa geograficamente riferimento, sarà Capitale Italiana della Cultura. Per questo teniamo a fare la nostra parte per accrescere l’attrattività del nostro territorio - afferma Michele Bertolini, direttore del consorzio Pontedilegno-Tonale -. Ci attendono mesi intensi e coinvolgenti: abbiamo predisposto un fitto programma di appuntamenti agonistici sportivi di rilievo internazionale ed eventi di indubbio richiamo per tutta la famiglia”.