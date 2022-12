Sicily Lifestyle, l'avventura up level da Dior a Virtuoso

di Cristina Peroglio

12:01

Inizia 8 anni fa l'avventura di Sicily Lifestyle, la Dmc siciliana guidata da Salvatore Lo Giudice e Guido Spinello con l'obiettivo di raccontare l'isola ai turisti di fascia alta.

E quest'anno la loro avventura li ha portati a essere coinvolti nell'evento con cui Dior ha presentato la sua nuova collezione di gioielleria a Taormina.



"È stato un anno estremamente positivo per noi - spiega Lo Giudice -: siamo diventati Virtuoso inside sulla Sicilia,siamo già nel circuito Traveller Made e Internova, abbiamo stretto una partnership con Four Seasons e forniamo servizi di terra e non solo".



L'attività principale di Sicily Lifestyle è quella di tour operating, ma l'azienda comprende anche un ristorante, un cocktail bar e due piccole strutture ricettive a Taormina. "La cura del cliente per noi è fornire un prodotto il più possibile completo, assicurando sì lusso ma soprattutto autenticità".



Per il futuro, sicily Lifestyle prevede un incremento di fatturato del 20-25% "anche se il cliente lusso è estremamente volubile: questo lo porta a cambiare idea spesso e a richiedere una risposta veloce alle sue esigenze. È sfidante, soprattutto in un Paese in cui l'offerta di servizi di alto livello non cresce proporzionalmente alla domanda, ma è la nostra sfida".