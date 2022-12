Scarpinato: “La Sicilia come esempio per il turismo italiano”

12:00

“Vogliamo diventare esempio e paradigma di riferimento per il mondo del turismo italiano”. Francesco Scarpinato (nella foto) nuovo assessore al Turismo della Sicilia, ha le idee chiare su quanto e cosa fare per continuare a far crescere la sua regione dal punto di vista turistico.

“Di quanto fatto nel passato vorrei tenere tutto – dice in questa intervista con TTG Italia -. Si è lavorato bene, con il contributo importante del personale dell’assessorato. Quello che penso sia necessario potenziare è il lavoro in sinergia con gli altri assessorati. Il turismo si muove con i Beni culturali, con le Attività produttive, perché porta benefici economici, e con le Infrastrutture. Per questo penso ad un turismo trasversale 4.0, che ci porti ad assumere appieno il ruolo, che già abbiamo, di capitale dell’Euromediterraneo”.



Innamorato della sua terra (“per me è la più bella del mondo” dice), Scarpinato inquadra in prospettiva l’evoluzione turistica della Sicilia.



“La mia idea è quella di una promozione dell’identità turistica siciliana all’interno del brand Italia – spiega – e per questo credo sia necessario potenziare non un solo tipo di turismo, ma tutti. Più offerta hai, e più diventi appetibile su tutti i mercati”. C. P.