Centinaio: “Serve una rete tra Governo, imprese e regioni”

10:01

Dare per scontato che i turisti vengano in Italia è sbagliato. A pensarla così Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato (nella foto), che durante il talk di The Watcher Post ha indicato quella che, secondo lui, può essere la strada per dare un impulso decisivo al settore. “Il Pnrr può aiutare, ma non basta – ha detto -, serve uno sforzo per creare una rete tra Governo, imprese e soprattutto le regioni che hanno la delega sul turismo. È importante continuare a promuovere le bellezze del nostro Paese all’estero, perché solo così si può crescere”.

Tra i tanti tipi di turismo da intercettare, spiega il Sole 24 Ore, quello legato alla gastronomia che, come precisa Centinaio, “ha permesso di sviluppare la fortuna di diversi territori. Le caratteristiche agroalimentari del nostro territorio sono risorse sempre più importanti per il nostro turismo, e non possiamo sottovalutarle”.