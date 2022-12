Roma, dopo due anni di stop torna il Concertone di Capodanno

13:37

Torna a Roma il Concertone di Capodanno dopo due anni di stop per l’emergenza Covid. Lo hanno annunciato questa mattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’assessore al turismo, Alessandro Onorato in una conferenza stampa in Campidoglio.

Sul palco, allestito di fronte al Colosseo, il 31 sera si esibiranno di fronte ai cittadini e ai tantissimi turisti previsti nella Capitale durante le festività natalizie Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni. Il claim dell'evento sarà 'RomeRestarts23'.



Paola Trotta