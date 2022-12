Monte Bianco, apre per le feste la terrazza The Organics SkyGarden Courmayour

21:00

La terrazza più alta d’Italia apre per Natale. The Organics SkyGarden Courmayour - situata 2.173 metri, nella stazione intermedia di Skyway Monte Bianco, Pavillon_The Mountain -, tornerà ad accogliere i visitatori in inverno, dal 28 dicembre all’8 gennaio.

La linea di bevande naturali The ORGANICS by Red Bull, con ingredienti 100% biologici, sarà la protagonista, grazie ad una selezione di cocktail studiata per un drink in abbinamento all’offerta lunch con un panino valdostano, un hamburger montano o un poké alpino per gustare gli autentici sapori di montagna, in chiave moderna e veloce.



The ORGANICS SkyGarden Courmayeur sarà aperta dalle 11 alle 15.30.



Dal 28 dicembre al 7 gennaio dalle 11.30 alle 15.30, inoltre, si esibiranno diversi artisti locali: Movin’ K Duo, Duo Maravilha, Les Gitans des Alpes e TwinPeas Duo feat. Letizia Minacapilli.



I visitatori potranno così fermarsi per una merenda, sorseggiando un cocktail contemporaneo, oppure per un aperitivo, osservando il panorama.