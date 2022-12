L’avanzata degli States nell’inverno italiano

di Gaia Guarino

10:38

I viaggiatori stranieri si regalano l'Italia. Per Natale e a seguire fino all'Epifania, i turisti internazionali scelgono la Penisola per trascorrere le festività. Lo rivela una ricerca di Enit su dati Fordwardkeys, dallo studio emerge come le prenotazioni aeree dall'estero verso il Belpaese tra la settimana prenatalizia e il week-end dell’Epifania siano attualmente circa 274mila, con un aumento del 57,3% rispetto al medesimo periodo 2021/2022.

A dominare la scena è il mercato Usa che registra un +49,8% sul 2021; gli statunitensi rappresentano quasi il 21% del totale arrivi internazionali e si posizionano così al primo posto davanti alla Germania (+22,2%) che incide per il 9,8% del totale, e al Regno Unito (+34%) che pesa per il 7,9%.



“Segnali di un turismo italiano più che mai vivido e pronto a nuove sfide", commenta Ivana Jelinic, ceo dell'agenzia di promozione. "Enit ha grandi progetti in cantiere per rendere l’industria del turismo una filiera rodata, sinergica e competitiva”.



La classifica delle destinazioni

Tra le preferenze degli stranieri, in cima alla classifica vi è Roma con oltre 122mila prenotazioni aeree. La Capitale è pronta a ospitare circa il 45% dei visitatori internazionali totali, segnando così un +82,2% sul 2021/2022.



A seguire si trovano Milano (+63,9% visitatori Vs 2021/2022) e Venezia (+30,2% Vs 2021/2022). Performa bene anche il comparto montano con il 44% della disponibilità prenotata e un picco previsto per la notte di San Silvestro con un tasso di riempimento che sfiora l'80%.