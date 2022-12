08:02

Ricostruire l’immagine di Ischia, ma anche il territorio. Amministrazioni comunali e autorità istituzionali dell’isola partenopea hanno accolto con favore la nuova campagna promozionale “Italia, #thisIsIschia”, lanciata da Ministero del Turismo ed Enit, ma al Governo chiedono di più.

“Senza una messa in sicurezza geologica - osserva Giacomo Pasquale, sindaco di Lacco Ameno - l’accoglienza sull’isola resta limitata. Al ministro del turismo Daniela Santanché chiediamo perciò un appoggio per far riconoscere interventi sul modello di quanto fatto in Valtellina con la legge 120/90, ma anche per sbloccare le competenze del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini”.



Nel frattempo lschia si è dotata di una Dmo finalizzata a coordinare i nuovi progetti di rilancio turistico, con l’obiettivo di potenziare anche i trasporti marittimi e terrestri (il costo per i 33 km di collegamento dalla terraferma è cinque volte superiore alla media), acquistando inoltre elicotteri per spostamenti eccezionali.



“A chi taccia Ischia di abusivismo - dichiara Francesco Del Deo, presidente Ancim - ricordiamo che l’isola genera ogni anno 560 milioni di euro di Irpef, ma riceve dallo Stato solo 4 milioni di finanziamento. Se potessimo trattenere il 30% di questo gettito per cinque anni, turismo e territorio sarebbero finalmente tutelati”.