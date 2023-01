Guide turistiche, nuova proposta di legge. Santanché: “È priorità”

14:57

Una nuova proposta di legge per regolamentare la professione delle guide turistiche è stata presentata dal senatore Marco Croatti.

“La disciplina della professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi tentativi di riforma, anche a seguito degli interventi di recepimento delle disposizioni europee, che hanno generato caos e un’anarchia legislativa assoluta”.



Così dice Croatti, sottolineando che la riforma della professione è “essenziale per un Paese come l’Italia che vive di turismo”. Fra le misure contenute nella proposta di legge l’elenco nazionale, le regole per l’esame di idoneità, i corsi di formazione, gli ingressi gratuiti e il codice Ateco specifico.



Arriva immediata la risposta del ministro Santanchè: “Il Ministero del Turismo sa che la riforma delle guide è un’assoluta priorità. Non a caso le associazioni di categoria sono state fra le prime ricevute da noi in audizione. Abbiamo già avviato un percorso che ci porterà alla riforma entro la fine del 2023”.