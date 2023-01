Turismo medicale, dal Governo un milione e mezzo per il progetto Italicares

08:54

Il suo fine è promuovere il turismo medicale e del benessere, consentendo di generare flussi organizzati che scelgono l’Italia per questo tipo di vacanza. Stiamo parlando di Italicares, il progetto della piattaforma ideata da Federterme per la quale il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha firmato da poco il decreto di cofinanziamento per una somma di un milione e mezzo di euro.



"Un divario da colmare"

“Una piattaforma - spiega il ministro - che andrà a colmare un pesante divario attualmente presente in Italia rispetto a Paesi come Spagna e Francia, dove il turismo sanitario-termale è un pilastro fondamentale, avendo una grande connotazione di destagionalizzazione”.

La piattaforma si integrerà con italia.it, garantendo così un’offerta diversificata in grado, aggiunge Santanchè, di rispondere alle esigenze di tutti i flussi turistici, in particolare nordeuropei: “Per l’Italia - aggiunge - è un’opportunità che bisogna sfruttare al meglio, specie tenendo conto dell’immenso patrimonio di acque termali presenti sul territorio nazionale nonché della qualità dell’assistenza sanitaria, delle strutture ricettive e di un clima sempre favorevole, che ci aiuta a favorire destagionalizzazione e differenziazione dell’offerta turistica. Peraltro a fine gennaio le aziende termali e del benessere italiane saranno presenti in forza a Les Thermalies di Parigi – salone mondiale del Turismo del Benessere e Termale”.