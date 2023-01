Campania, feste di Natale da record con 2 milioni di turisti

10:54

Turismo a gonfie vele a Napoli e in Campania. Secondo i numeri diffusi da Confesercenti, la Regione ha accolto in tutto il mese di dicembre oltre 2 milioni di turisti, ai quali si aggiungeranno i circa 350mila attesi per il prossimo weekend dell’Epifania.

Ma sono confortanti anche i dati relativi agli introiti: 200 milioni di euro solo a Napoli e provincia, circa 330 milioni in tutta la Campania.



Esprime soddisfazione per il dicembre d’oro il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, che peró chiede al comune di “accelerare sulle carenze infrastrutturali quali: servizi igienici, pulizia, trasporto e sicurezza”. A. D. A.