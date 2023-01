Da Vienna e Monaco a Rimini in treno, arriva il Nightjet di Öbb

09:17

Arriva nella Riviera Romagnola il Nightjet da Austria e Germania. Le nuove tratte del treno operate da ÖBB - Österreichische Bundesbahnen -, in collaborazione con Trenitalia, saranno attive dal 10 giugno al 9 settembre 2023, con partenze serali da Vienna e Monaco per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto, pronti per andare al mare.

Salgono così in totale a tre i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera, in aggiunta al giornaliero diurno Monaco-Rimini (con tappa a Cesena), a partire dal 25 maggio al 9 settembre. “C’è una forte ripresa del mercato tedesco e austriaco per l’estate - dichiara l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - e con Apt Emilia-Romagna, Visit Romagna e i Comuni della Costa stiamo lavorando per potenziare al massimo le attività promozionali”.

Paola Trotta