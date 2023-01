World Best Cities, Roma al 7° posto fra le 100 migliori città del mondo

15:31

C’è anche Roma, unica italiana, nella top ten di ‘World Best Cities’, la classifica realizzata da Resonance Consultancy che indica le cento metropoli mondiali più vivibili e turisticamente più interessanti da visitare nel nuovo anno.

Le città prese in esame sono quelle con una popolazione superiore al milione di abitanti e la nostra capitale occupa la 7° posizione. La seconda italiana in graduatoria è Milano, al 22° posto.



In testa alla graduatoria Londra, seguita da Parigi, New York, Tokyo, Dubai e Barcellona. Poi Roma, e alle sue spalle completano la top ten Madrid, Singapore e Amsterdam.



Per realizzare la classifica Resonance Consultancy si basa su sei categorie: luogo (vale a dire la qualità percepita dell’ambiente naturale e del costruito tra quartieri, sicurezza, condizioni del meteo), prodotto (l’insieme di istituzioni, attrazioni, infrastrutture, musei, università e centri sportivi), programmazione (che riguarda la scena artistica, culturale, ricettiva e offerta culinaria), persone (ossia il tasso di immigrazione e le diversità etniche), prosperità (che focalizza il livello di occupazione e sedi aziendali) e promozione (che fa riferimento alla mole di storie, riferimenti e consigli condivisi online su una città).