Santanché: “A Cortina presto un eliporto, ma all’aeroporto non rinuncio”

08:00

A Cortina si realizzeranno presto un eliporto e un’infrastruttura per il decollo verticale. Lo ha detto ai microfoni di Radio24 il ministro Daniela Santanchè tornando su un tema, l’esigenza di un aeroporto a Cortina, che in passato non aveva mancato di suscitare polemiche.

“Ho avuto una riunione con il sindaco e gli assessori competenti. Quello che intanto si può fare è un eliporto attrezzato e un aeroporto verticale. Questo - ha sottolineato - si fa assolutamente e in tempi veloci”.



Ma il ministro non intende rinunciare all’idea manifestata più volte: “Sull’aeroporto non desisto, magari non si farà a Cortina, ma vicino, perché oggi per essere competitivi con un certo tipo di turismo dobbiamo essere all’altezza delle sfide”.

A. D. A.