Giubileo 2025, Santanché: “Una grande occasione per Roma e per l’Italia intera”

“Il Giubileo del 2025 sarà una grande occasione non solo per Roma, ma per l’Italia intera”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), dopo la presentazione del piano Caput Mundi, che prevede lo stazionamento di oltre 1,8 miliardi di euro per la riqualificazione della Città Eterna, a cui si aggiungerà ancora mezzo miliardo legato ai fondi del Pnrr.



Per Santanché, il Giubileo “calamiterà turisti, visitatori, fedeli da tutto il mondo e che darà un’enorme visibilità alla nostra Nazione. Come Ministero del Turismo, abbiamo una importante responsabilità, in questo".

“L’iniziativa ‘Caput Mundi’ – ha aggiunto il ministro -, ci consentirà di realizzare molti interventi di valore culturale e sociale in chiave turistica. Se cresce Roma, dopotutto, cresce l’Italia”.