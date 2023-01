‘Venezia per immagini’: i turisti racconta la Laguna con la street photography

13:35

A seguito del notevole riscontro conseguito nel tempo, prosegue la rubrica fotografica #Veneziaperimmagini, dedicata a cittadini, turisti e visitatori di passaggio, che, attraverso la street photography, possono contribuire a creare un racconto visivo dei paesaggi della città.

Lanciata a fine 2018 dal Comune, come ricorda Hotelmag l’iniziativa è cresciuta nel tempo raccogliendo un’ampia partecipazione e dando vita a una grande raccolta di foto urbane realizzata con i contributi inviati giornalmente. Tra gli obiettivi del progetto, l’idea di rendere omaggio ai paesaggi di Venezia, ma anche della terraferma e delle isole della laguna, componendo una sorta di diario collettivo telematico di ricordi. In molti casi le immagini provengono anche dagli stranieri.



Le foto selezionate vengono pubblicate in apertura e chiusura di giornata, sui profili social del Comune (Twitter, Facebook e Instagram). Tra gli scatti di ‘Venezia per immagini’, oltre agli scorci più caratteristici di calli, campi e ponti, anche angoli meno conosciuti del centro storico, tramonti, foto scattate a bordo di traghetti e gondole, oppure dai droni.