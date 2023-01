La Sicilia di The White Lotus: su Airbnb la villa della seconda stagione

17:29

La villa di The White Lotus è su Airbnb. Si tratta di Villa Tasca, dimora del 1500 situata a Palermo, che, insieme al San Domenico di Taormina, ha fatto da sfondo alla seconda stagione della serie vincitrice del Golden Globe 2023.

La tenuta è circondata da oltre otto ettari di giardino e dispone di quattro camere da letto, ciascuna con bagno privato.



La doppia scalinata conduce gli ospiti al piano nobile, dove si trovano il soggiorno e la sala da pranzo, che presentano soffitti alti, ampie finestre ed elementi di arte e design italiani in ogni angolo, oltre a affreschi paesaggistici che decorano le pareti, pavimenti in pietra lucida e maestosi tappeti. Non mancano ritratti inseriti in cornici dorate, armadi in legno intarsiato e bagni in marmo.



La villa dispone anche di una piscina circondata da splendidi giardini.



Altri servizi includono una sala da biliardo, una sala per musica e balli, un bar e uno staff a completa disposizione.