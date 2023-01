Liguria: torna il tourism recruiting day

12:38

Parte la seconda edizione del Tourism Recruiting Day della Regione Liguria, in programma a Lavagna il 4 febbraio all’Accademia del Turismo.

Il Cpi di Chiavari, si legge su Hotelmag, insieme all’associazione Liguria Together, al Comune di Lavagna, all’Agenzia per il Lavoro Randstad e all’Accademia del Turismo di Lavagna hanno avviato una collaborazione sul tema dell’incontro domanda e offerta di lavoro nel Tigullio, e l’evento ha, come finalità, il mettere in contatto le aziende appartenenti al mondo della ristorazione e dell’alta ospitalità con i candidati in cerca di lavoro.



Lo scorso anno sono state circa 60 le aziende partecipanti e 140 i candidati che hanno partecipato alla prima edizione, alla ricerca di profili professionali come camerieri, housekeeper, maitre, sommelier, commis di sala e cucina, governanti, chef, barman/barlady, pasticcieri, pizzaioli, addetti all’accoglienza, bagnini e lavapiatti.



