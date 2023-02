Firenze, il grande ritorno dei turisti del Sud-Est asiatico

16:55

A Firenze il ritorno dei turisti asiatici è già realtà. A certificarlo i dati degli osservatori di Global Blue e Lybra Tech, che segnalano la forte crescita delle ricerche di pernottamento dei turisti del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Thailandia, Filippine, Vietnam e Cambogia).

Lybra Tech, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, per destinazioni turistiche, aziende ed hotel, conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana (4%). La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane.



Le cifre dell'exploit

Anche i dati di Global Blue, società del settore del Tax Free Shopping, confermano la crescita di Firenze. La città nel 2022 ha rappresentato il 12% della spesa tax free in Italia, con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019; considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto e i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse.



Il loro scontrino medio, poi, con una quota di 1.377 euro è il più alto rispetto alle altre nazionalità, in aumento di 31 punti percentuali. Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam.



Secondo Lybra Tech i primi turisti ad arrivare saranno i thailandesi, con una booking window di 90 giorni. La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7) che detengono il secondo posto anche per lo scontrino medio (1.346 euro).