Riqualificazione dei borghi: Monte Santa Maria Tiberina cerca giovani imprenditori

17:12

A cavallo tra Umbria e Toscana, il borgo di Monte Santa Maria Tiberina chiama all’appello giovani imprenditori per un bando che sarà pubblicato entro il 20 febbraio.

L’amministrazione del piccolo centro invita infatti gli aspiranti ristoratori alla gestione di uno spazio d’accoglienza ai piedi del colle: oggetto del bando è una struttura di proprietà comunale che comprende un bar-ristorante ai margini di uno spazio pubblico, con una pineta e un parco con veduta sulla valle.



Nei pressi della struttura, inoltre, un campeggio molto ben avviato è il primo esempio di successo e di collaborazione virtuosa che il borgo ha saputo creare anni fa con un bando analogo aperto a giovani imprenditori che volessero tentare l’impresa nel rispetto dell’ambiente paesaggistico e nello spirito di valorizzazione del borgo.



Ecco che ora si chiamano all’appello aspiranti ristoratori per una grande opportunità e un’offerta interessante: canone zero per il primo anno di attività e molto contenuto negli anni a venire, in linea con la volontà di riqualificare l’area dotandola di nuovi servizi per i turisti.



Monte Santa Maria Tiberina è un borgo dove si sono alternate varie iniziative culturali che sfruttano i locali dei palazzi rinascimentali di questo antico marchesato, primo fra tutti palazzo Bourbon del Monte. Il borgo anticiperà poi Umbria Jazz con un suo festival del Jazz con direzione artistica indipendente.



Ottima base di partenza per chi risponderà al bando: il comune di Monte Santa Maria Tiberina si è recentemente guadagnato il primo posto per permanenza turistica straniera nella provincia di Perugia.