Basilicata al lavoro sul brand per conquistare gli stranieri

Dopo i positivi risultati conseguiti lo scorso anno la Basilicata si prepara per un 2023 di alto livello, puntando non solo sugli asset tradizionali e sui forti attrattori, ma anche su grandi eventi sportivi, come le gare di Rally e Offshore, sino al passaggio delle Frecce tricolori. Nel 2022, si legge su Hotelmag, sono stati registrati circa 745mila arrivi, pari al 32% in più rispetto al 2021, e 2 milioni e 300mila presenze, in crescita del 23% sul precedente anno rispetto. Consistente l’aumento dei turisti provenienti dall’estero.

“Considerando il valore assoluto nel 2022 – ha affermato il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti -, il turismo straniero ha raggiunto gli stessi numeri del 2019, quando Matera era ‘Capitale europea della cultura’. Si tratta di numeri importanti che toccano non solo Matera, ma tutta la Basilicata, e che ci spingono a fare di più per quel che riguarda l’offerta, che deve essere ulteriormente migliorata”.



La percezione esterna verso la regione come fattore basilare per il futuro. È il concetto espresso dal presidente regionale Vito Bardi, sottolineando l’importanza di proseguire il lavoro sul brand e su un’offerta turistica valida per ogni stagione.



“Il programma ‘Basilicata tutto l’anno’ ci consentirà di rafforzare la presenza sui mercati esteri – ha puntualizzato Bardi -. Potremo dotarci, dopo quattordici anni, di un nuovo piano turistico regionale, grazie a una dotazione di 300mila euro. Si può quindi lavorare a un nuovo brand che faccia tesoro delle iniziative di questi anni, sull’ambiente, sull’innovazione, sull’ampliamento delle fasce di pubblico”.