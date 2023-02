La Liguria si promuove sul mercato tedesco alla fiera di Monaco

16:19

La Liguria sarà tra le protagoniste del tuurismo italiano alla prossima edizione della fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera, che aprirà i battenti domani. Una scelta dettata dall’importanza del mercato tedesco per la regione: i turisti provenienti dalla Germania sono i più numerosi fra gli stranieri con 1,4 milioni di pernottamenti.

“Dai dati dell'Osservatorio turistico regionale – ha dichiarato a Genova Today l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, rispetto al 2021 si sono registrati 395 mila tedeschi in più rispetto al 2021 (+38,5%) per un totale di ben 1 milione e 420 mila unità che hanno soggiornato in Liguria. La nostra regione si sta dimostrando essere sempre più accogliente per ogni tipologia di turista: grande merito va soprattutto alle nostre strutture ricettive che sanno soddisfare al massimo le esigenze della clientela sia italiana che straniera”.