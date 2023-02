Turismo della neve oltre le attese: superati i 10 miliardi di fatturato

09:59

Tra l’esplosione dei costi energetici e la mancanza di nevicate, non mancano le problematiche per il turismo della neve, reduce da una stagione 2020-2021 annullata dal Covid e da quella dopo, che non è riuscita a raggiungere i livelli pre-pandemia.

Nonostante tutto, però, le cifre sono incoraggianti, come spiega Massimo Feruzzi, responsabile Skipass Panorama Turismo, Osservatorio italiano del turismo montano. Le previsioni di inizio stagione indicavano un fatturato di 9 miliardi 514 milioni di euro, ma il pre-consuntivo porta questo valore a 10 miliardi e 120 milioni, in crescita del 15,7% e molto vicino ai dati 2018-2019, quando il bilancio finale era stato di 10 miliardi 409 milioni.



La riduzione dei costi energetici rispetto a inizio stagione, spiega ilsole24ore.com, sta infatti procurando margini superiori rispetto alle previsioni. Tuttavia, fa notare Feruzzi, è determinante una strategia decisa e precisa per i prossimi anni, in quanto il turismo invernale è in rapido cambiamento.