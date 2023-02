Federalberghi Brescia, Alessandro Fantini eletto presidente

13:27

Si è svolto il rinnovo delle cariche sociali di Federalberghi Brescia, che ha eletto presidente Alessandro Fantini per il quinquennio 2023-2028. Già vicepresidente vicario e presidente della sezione cittadina di Federalberghi Brescia negli scorsi cinque anni, succede allo storico presidente Paolo Rossi.

"Questi cinque anni saranno molto importanti per il nostro settore – ha dichiarato Fantini -, sia per i grandi eventi come Capitale Italiana della Cultura, sia per valorizzare ulteriormente il ruolo della provincia di Brescia a livello turistico. Siamo la prima destinazione leisure e la seconda destinazione business della Lombardia. Rappresentare una categoria che conta più di 700 alberghi è un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità. Una squadra molto motivata, che sarà un punto di riferimento per tutti gli albergatori della provincia. Il 2023 sarà l'anno della piena ripartenza, e...