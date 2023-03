Emiliano, Puglia: “Abbiamo bisogno di rafforzare la nostra presenza nei mercati esteri”

13:58

“La forza della Regione Puglia e di Pugliapromozione è al servizio del potenziamento e della riqualificazione del turismo pugliese. Abbiamo bisogno di rafforzare la nostra presenza in tutti i mercati del mondo e di puntare sulla qualità e di consentire a tutti i buyer che stiamo ospitando in tante città della Puglia di potere guardare con i propri occhi qual è il nostro livello”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo al BuyPuglia Routes & Experiences, che ha preso il via a Bari coinvolgendo oltre 100 buyer da tutto il mondo.

Nel turismo, ha proseguito, “esiste un rapporto tra prezzo e qualità che interessa i vari target. La Regione Puglia insiste, rilancia e mira a costruire una fiera del turismo del Sud che guardi a tutto il mondo”.



Per due giorni i buyer visiteranno tutta la regione. Le imprese regionali avranno così l’opportunità di presentare la propria offerta aì una selezione di operatori provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, come l’Europa, le Americhe e altri mercati emergenti. Il tutto in partnership con la BTM, Business Tourism Management, in corso in contemporanea con BuyPuglia Routes & Experiences. P. T.