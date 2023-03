Santanchè: “Presto la riforma delle guide turistiche in Cdm con misure contro gli abusivi”

14:37

La riforma delle guide turistiche prevederà “diverse misure volte a contrastare l’esercizio abusivo della professione, prima tra tutte l’obbligo di sostenere un esame di abilitazione e l’iscrizione in un apposito elenco nazionale tenuto presso il dicastero”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), ha anticipato le novità del disegno di legge con cui il Governo si appresta a riformare la professione, nel corso del Question Time che si è svolto ieri alla Camera dei Deputati.

La titolare del dicastero del turismo ha spiegato che il disegno di legge, che approderà presto in Cdm, “rappresenta uno degli obiettivi del Pnrr, allo scopo di regolamentare i principi fondamentali della professione e dare alle guide turistiche un ordinamento univoco, che rispetti l’autonomia locale e anche i principi sanciti dall’Unione europea, definendo uno standard che sia omogeneo a livello nazionale, anche mediante la previsione di obblighi di formazione e aggiornamento, al fine di suportare al meglio l’offerta turistica”.



“È mia intenzione - ha precisato Santanchè - presentare al più presto il disegno di legge al Consiglio dei ministri per l’approvazione e per attivare l’iter parlamentare necessario per l’approvazione della riforma, che come si è detto deve avvenire entro il 31 dicembre del 2023”.