MiTur, Barbara Casagrande nominata segretario generale

12:19

Barbara Casagrande è segretario generale del Ministero del Turismo. Lo riferisce una nota del Consiglio dei ministri, pubblicata in seguito alla seduta del 1° marzo, durante la quale è stato deliberato il conferimento dell’incarico, su proposta del titolare del dicastero Daniela Santanchè.

In qualità di segretario generale, la dottoressa Casagrande - già dirigente per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - si occuperà del coordinamento dell’attività degli uffici e delle direzioni generali, nonché delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico e delle relazioni tra organismi pubblici e privati.