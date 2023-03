La Basilicata punta sulle attività outdoor per attrarre i turisti tedeschi

di Amina D'Addario

11:18

Attività all’aria aperta, cicloturismo e cammini. Sono gli asset dell’offerta turistica della Basilicata, che torna all’Itb di Berlino ospite dell’Enit.



“Abbiamo costruito la nostra comunicazione - ha spiegato il dg di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - a partire dall’analisi del mercato tedesco e delle sue preferenze, per dare spazio a quegli aspetti più ricercati in questi mesi”. Da qui il lavoro di promozione, che si concentrerà sulle attività all’aria aperta, sugli itinerari trekking appena lanciati sulla piattaforma Komoot e sull’enogastronomia.



Commentando i dati di Demoskopika che incoronano la Basilicata come prima regione italiana sia per l’incremento percentuale della spesa dei turisti, sia per la crescita percentuale degli arrivi, Nicoletti ha aggiunto: “Sono segnali che dobbiamo leggere con l’impegno a rafforzare l’offerta e a migliorarne la qualità, anche per incrementare ulteriormente i servizi e quindi la capacità di creare economia e lavoro”.