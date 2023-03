Emilia Romagna, il grande ritorno dei turisti

13:27

Il turismo in Emilia-Romagna è tornato in piena forma, e guarda al 2023 con ottimismo.

Pubblicità

Il bilancio 2022 si è chiuso, infatti, con un buon recupero generale di presenze e arrivi: tra gennaio e dicembre sono state circa 60 milioni le presenze e quasi 14 milioni gli arrivi, rispettivamente pari al +21,3% e al +31,8% rispetto all’anno precedente. Sono tornati, in particolare, anche i turisti stranieri, in crescita del 65,7% sul 2021 per quanto riguarda le presenze e dell’81% per gli arrivi... (continua a leggere su HotelMag)